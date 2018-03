| Чемпионат.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии и получил приз BUD AF Man of the Match, отдал награду полузащитнику Бернарду Силве, информирует пресс-служба сборной Португалии.