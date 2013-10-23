МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций в России. Такое мнение он высказал на послематчевой пресс-конференции.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили не страдали от самоуверенности в матче Кубка конфедераций против команды Австралии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Нападающий сборной Австралии Джеймс Троизи, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций с командой Чили (1:1), прокомментировал результат встречи, а также поделился впечатлениями от российских стадионов.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Москве, присутствовало 33 639 зрителей.
МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Чили и Австралии сыграют в воскресенье в матче третьего тура группового турнира Кубка конфедераций (группа В). Чилийской команде для выхода в полуфинал достаточно не проиграть с разницей в два или более мячей.