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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1

Сборная Австралии

главный тренер
Ангелос Постекоглу (с 23.10.2013 по 22.11.2017)

Новости сборной

27 июня 2017 | Известия

«Чили может стать одним из фаворитов ЧМ-2018»

На минувших выходных окончательно определились участники плей-офф проходящего в России Кубка Конфедераций. В полуфинал вышли Германия, Португалия, Чили и Мексика.
25 июня 2017 | Спорт-Экспресс

Чили снова поедет в Казань

Сборная Австралии дала бой победителю Кубка Америки, который, ограничившись ничьей, уступил первое место в группе Германии.
25 июня 2017 | ТАСС

Кэхилл: Чилийцы стали самым сложным соперником сборной Австралии на Кубке конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили стала самым сложным соперником австралийской команды на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Австралии Тим Кэхилл.
25 июня 2017 | ТАСС

Тренер сборной Австралии отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций в России. Такое мнение он высказал на послематчевой пресс-конференции.
25 июня 2017 | ТАСС

Пицци: Чилийские футболисты не страдали от самоуверенности в матче с австралийцами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили не страдали от самоуверенности в матче Кубка конфедераций против команды Австралии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
25 июня 2017 | Чемпионат.com

Троизи: Стадионы в России — одни из лучших, на которых мне приходилось играть

Нападающий сборной Австралии Джеймс Троизи, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций с командой Чили (1:1), прокомментировал результат встречи, а также поделился впечатлениями от российских стадионов.
25 июня 2017 | ТАСС

Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Москве, присутствовало 33 639 зрителей.
25 июня 2017 | ТАСС

Чилийская команда сыграет с австралийцами на Кубке конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Чили и Австралии сыграют в воскресенье в матче третьего тура группового турнира Кубка конфедераций (группа В). Чилийской команде для выхода в полуфинал достаточно не проиграть с разницей в два или более мячей.
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