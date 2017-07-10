Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Этапы
Групповой этап Плей-офф
Группа A
Команда И В Н П М О
Португалия 3 2 1 0 7-2 7
Мексика 3 2 1 0 6-4 7
Россия 3 1 0 2 3-3 3
Новая Зеландия 3 0 0 3 1-8 0
Группа B
Команда И В Н П М О
Германия 3 2 1 0 7-4 7
Чили 3 1 2 0 4-2 5
Австралия 3 0 2 1 4-5 2
Камерун 3 0 1 2 2-6 1
Обозначения
И
– количество сыгранных игр
В
– количество побед
Н
– количество ничьих
П
– количество поражений
М
– разница забитых и пропущенных мячей
О
– количество набранных очков
06 марта

Японцы показали, как живет Алина Загитова

Российский пауэрлифтер поднял 426 кг и истек кровью

16 миллионов и квартира. Сколько стоят медали Пхенчхана
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?