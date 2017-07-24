ФИФА: все допинг-тесты, сделанные на Кубке конфедераций, дали отрицательный результат
МОСКВА, 24 июл —
Р-Спорт. Все допинг-пробы, которые были взяты во время Кубка конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат, говорится в релизе пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).
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Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля, и матчи приняли Москва, Казань,
Как отмечается, всего было проведено 379 тестов и взято 854 пробы у игроков (362 — моча, 244 — кровь, 248 — сыворотка). Из общего числа тестов 239 были проведены непосредственно ФИФА, 175 из них во внесоревновательный период и 64 во время турнира.
Сообщается, что все взятые образцы были проанализированы в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), при этом большая часть анализов, особенно собранных во внесоревновательный период, была проведена в лаборатории в Лозанне.
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