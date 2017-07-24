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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30478297/
24 июля 2017, 16:07 | Р-Спорт

ФИФА: все допинг-тесты, сделанные на Кубке конфедераций, дали отрицательный результат

МОСКВА, 24 июл — Р-Спорт. Все допинг-пробы, которые были взяты во время Кубка конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат, говорится в релизе пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

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Кубок конфедераций проходил в России с 17 июня по 2 июля, и матчи приняли Москва, Казань, Санкт-Петербург и Сочи. Победителем соревнований стала команда Германии.

Как отмечается, всего было проведено 379 тестов и взято 854 пробы у игроков (362 — моча, 244 — кровь, 248 — сыворотка). Из общего числа тестов 239 были проведены непосредственно ФИФА, 175 из них во внесоревновательный период и 64 во время турнира.

Сообщается, что все взятые образцы были проанализированы в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), при этом большая часть анализов, особенно собранных во внесоревновательный период, была проведена в лаборатории в Лозанне.
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