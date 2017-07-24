Сборные США и Ямайки сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
ТАСС, 24 июля. Сборная Ямайки победила команду Мексики в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
Встреча в Пасадене (штат Калифорния) завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 88-й минуте отметился Кемар Лоуренс.
В финале сборная Ямайки сыграет с командой США, которая ранее в другом полуфинале победила команду
Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter