Сборные США и Ямайки сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

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Встреча в Пасадене (штат Калифорния) завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 88-й минуте отметился Кемар Лоуренс.

В финале сборная Ямайки сыграет с командой США, которая ранее в другом полуфинале победила команду Коста-Рики — 2:0. Решающий матч состоится 27 июля (04:30 мск) в Санта-Кларе (Калифорния).

Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.