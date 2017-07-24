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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
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Новая Зеландия 0
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Мексика 2
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Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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тв
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тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30472161/
24 июля 2017, 8:03 | ТАСС

Сборные США и Ямайки сыграют в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 24 июля. Сборная Ямайки победила команду Мексики в полуфинале Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

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Встреча в Пасадене (штат Калифорния) завершилась со счетом 1:0. Забитым мячом на 88-й минуте отметился Кемар Лоуренс.

В финале сборная Ямайки сыграет с командой США, которая ранее в другом полуфинале победила команду Коста-Рики — 2:0. Решающий матч состоится 27 июля (04:30 мск) в Санта-Кларе (Калифорния).

Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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