Сборная Бразилии по пляжному футболу в 14-й раз выиграла Мундиалито

Игра третьего тура, прошедшая в воскресенье в португальском Кашкайше, закончилась со счетом 6:4 в пользу бразильцев.

Таким образом, сборная Бразилии одержала три победы в трех матчах турнира и в 14-й раз в истории выиграла Мундиалито.

Мундиалито — престижный турнир по пляжному футболу с участием нескольких сборных, который проводится с 1994 года.

Сборная России заняла на турнире третье место.