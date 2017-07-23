Сборная Бразилии по пляжному футболу в 14-й раз выиграла Мундиалито
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Сборная Бразилии по пляжному футболу одолела команду Португалии и стала победителем международного турнира Мундиалито.
Игра третьего тура, прошедшая в воскресенье в португальском Кашкайше, закончилась со счетом 6:4 в пользу бразильцев.
Таким образом, сборная Бразилии одержала три победы в трех матчах турнира и в 14-й раз в истории выиграла Мундиалито.
Мундиалито — престижный турнир по пляжному футболу с участием нескольких сборных, который проводится с 1994 года.
Сборная России заняла на турнире третье место.
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