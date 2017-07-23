Комитет пляжного футбола РФС 28 июля утвердит создание молодежной сборной
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Организация молодежной сборной России по пляжному футболу в рамках программы реорганизации основной национальной команды будет утверждена на заседании комитета пляжного футбола Российского футбольного союза (РФС) 28 июля, заявил агентству «Р-Спорт» председатель комитета пляжного футбола РФС, вице-президент союза Сергей Анохин.
Сборная России по пляжному футболу в воскресенье переиграла команду Франции и стала третьей на международном турнире Мундиалито (неофициальный чемпионат мира) в португальском Кашкайше.
«На заседании комитета пляжного футбола РФС 28 июля будет принята программа реорганизации сборной России. Будет утверждена организация молодежной сборной России, ее участие в различных соревнованиях. Мы модернизируем подход к общероссийским соревнованиям, обяжем клубы Суперлиги иметь молодежные команды, обяжем иметь при клубах школы пляжного футбола, только так мы сможем на долгие годы вернуть себе лидирующие позиции на мировой арене», — сказал Анохин по телефону.
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