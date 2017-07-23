Комитет пляжного футбола РФС 28 июля утвердит создание молодежной сборной

Сборная России по пляжному футболу в воскресенье переиграла команду Франции и стала третьей на международном турнире Мундиалито (неофициальный чемпионат мира) в португальском Кашкайше.

«На заседании комитета пляжного футбола РФС 28 июля будет принята программа реорганизации сборной России. Будет утверждена организация молодежной сборной России, ее участие в различных соревнованиях. Мы модернизируем подход к общероссийским соревнованиям, обяжем клубы Суперлиги иметь молодежные команды, обяжем иметь при клубах школы пляжного футбола, только так мы сможем на долгие годы вернуть себе лидирующие позиции на мировой арене», — сказал Анохин по телефону.