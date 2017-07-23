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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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Португалия 4
тв
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25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30469885/
23 июля 2017, 18:49 | Р-Спорт

Сборная России по пляжному футболу заняла третье место на Мундиалито в Португалии

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Сборная России по пляжному футболу переиграла команду Франции и стала третьей на международном турнире Мундиалито, который проходит в португальском Кашкайше.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян, у которых мячи забили Николай Крышанов (4-я минута), Артур Папоротный (13, 18), Антон Шкарин (32) и Виктор Крышанов (36).

Россияне, ранее на турнире уступившие бразильцам (4:9) и португальцам (1:3), набрали три очка и заняли третье место. Победитель турнира определится позже в воскресенье по итогам матча Бразилия — Португалия.

Мундиалито — престижный турнир по пляжному футболу с участием нескольких сборных, который проводится с 1994 года.
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