Сборная России по пляжному футболу заняла третье место на Мундиалито в Португалии

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян, у которых мячи забили Николай Крышанов (4-я минута), Артур Папоротный (13, 18), Антон Шкарин (32) и Виктор Крышанов (36).

Россияне, ранее на турнире уступившие бразильцам (4:9) и португальцам (1:3), набрали три очка и заняли третье место. Победитель турнира определится позже в воскресенье по итогам матча Бразилия — Португалия.

Мундиалито — престижный турнир по пляжному футболу с участием нескольких сборных, который проводится с 1994 года.