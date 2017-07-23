Сальвадорцев дисквалифицировали за укусы игроков команды США
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за укусы игроков команды США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает ESPN.
Сборная Сальвадора в четвертьфинале турнира в среду проиграла команде США со счетом 0:2. Во время матча Ромеро укусил нападающего американцев Жози Алтидора, а Серен — защитника Омара Гонсалеса.
Дисквалификации Ромеро и Серена распространяются только на официальные матчи. В связи с тем, что сборная Сальвадора уже вылетела из квалификации чемпионата мира-2018, Ромеро и Серен, вероятно, пропустят матчи Центральноамериканского кубка-2019 или квалификации чемпионата мира-2022.
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