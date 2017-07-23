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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
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Мексика 1
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30467250/
23 июля 2017, 10:16 | Р-Спорт

Сальвадорцев дисквалифицировали за укусы игроков команды США

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Футболисты сборной Сальвадора Хенри Ромеро и Дарвин Серен дисквалифицированы на шесть и три матча соответственно за укусы игроков команды США в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ, сообщает ESPN.

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© AP 2017

Сборная Сальвадора в четвертьфинале турнира в среду проиграла команде США со счетом 0:2. Во время матча Ромеро укусил нападающего американцев Жози Алтидора, а Серен — защитника Омара Гонсалеса.

Дисквалификации Ромеро и Серена распространяются только на официальные матчи. В связи с тем, что сборная Сальвадора уже вылетела из квалификации чемпионата мира-2018, Ромеро и Серен, вероятно, пропустят матчи Центральноамериканского кубка-2019 или квалификации чемпионата мира-2022.
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