Сальвадорцев дисквалифицировали за укусы игроков команды США

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Сборная Сальвадора в четвертьфинале турнира в среду проиграла команде США со счетом 0:2. Во время матча Ромеро укусил нападающего американцев Жози Алтидора, а Серен — защитника Омара Гонсалеса.

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Дисквалификации Ромеро и Серена распространяются только на официальные матчи. В связи с тем, что сборная Сальвадора уже вылетела из квалификации чемпионата мира-2018, Ромеро и Серен, вероятно, пропустят матчи Центральноамериканского кубка-2019 или квалификации чемпионата мира-2022.