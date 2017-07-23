Сборная США победила команду Коста-Рики в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

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Встреча, прошедшая в субботу в Арлингтоне, завершилась со счетом 2:0. В составе сборной США голы забили Жози Алтидор (72-я минута) и Клинт Демпси (82).

В финале сборная США сыграет с победителем полуфинального матча между командами Мексики и Ямайки, который состоится в воскресенье.