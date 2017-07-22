Сборная России по пляжному футболу проиграла второй матч на Мундиалито в Португалии
МОСКВА, 22 июл —
Р-Спорт. Сборная России по пляжному футболу потерпела второе поражение на престижном международном турнире Мундиалито, который проходит в Португалии, проиграв хозяевам соревнований.
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Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу португальцев, в составе сборной России единственный гол забил Виктор Крышанов (7-я минута).
Российская команда, ранее уступившая бразильцам (4:9), в воскресенье сыграет с французами.
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