Сборная России проиграла бразильцам в матче Мундиалито по пляжному футболу
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Сборная России по пляжному футболу начала выступление на Мундиалито (неофициальный чемпионат мира), который проходит в Португалии, с поражения от команды Бразилии.
Встреча группы 1, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 9:4 в пользу бразильцев. У россиян забитыми мячами отметились Владислав Жариков, Артур Папоротный и Кирилл Романов, а еще один мяч в свои ворота срезал Фелипе да Силва.
В другом матче группы сборная Португалии всухую переиграла французов со счетом 5:0.
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