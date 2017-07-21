Сборная России проиграла бразильцам в матче Мундиалито по пляжному футболу

Встреча группы 1, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 9:4 в пользу бразильцев. У россиян забитыми мячами отметились Владислав Жариков, Артур Папоротный и Кирилл Романов, а еще один мяч в свои ворота срезал Фелипе да Силва.

В другом матче группы сборная Португалии всухую переиграла французов со счетом 5:0.