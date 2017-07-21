Сборная России в ноябре может сыграть товарищеский матч на «Ростов-Арене»
Министр физической культуры и спорта Ростовской области Самвел Аракелян сообщил, что в ноябре сборная России может провести товарищеский матч на стадионе «Ростов-Арена». Губернатором поставлена задача сыграть в ноябре тестовый матч на арене в
Ростове-на-Дону.
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«Губернатор поставил задачу сыграть тестовый матч на новом стадионе в ноябре. Скорее всего, это будет игра с участием сборной России», — передаёт слова Аракеляна корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.
Напомним, что стадион «Ростов-Арена» в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.
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