Сборная России по пляжному футболу сыграет в Евролиге в Москве

В рамках дивизиона А сборная России сыграет с командами Швейцарии, Беларуси и Греции. Для попадания в Суперфинал турнира подопечным Михаила Лихачёва необходимо успешно выступить перед своими болельщиками, так как на этапе в Белграде им удалось одержать только одну победу в трёх матчах. Однако статистика на нашей стороне: сборная России четыре года подряд побеждала в группе на домашнем этапе Евролиги.



Зрители получат возможность своими глазами увидеть лучших пляжных футболистов России, а также таких звёзд мирового пляжного футбола, как Деян Станкович, Ноэль Отт и Игорь Бриштель. В пятницу, 28 июля, сборная России сыграет с командой Греции, в субботу встретится с белорусами, а в воскресенье постарается одолеть одну из сильнейших сборных Старого Света — Швейцарию. Все матчи пройдут на арене «Янтарь» в Строгино по адресу ул. Маршала Катукова, 26. Вход свободный.



Евролига — самый престижный турнир Старого Света по пляжному футболу. В дивизионе А за титул ежегодно борются 12 сильнейших сборных континента. В текущем сезоне этот турнир — самый важный для сборной России. Наша команда является четырёхкратным чемпионом Евролиги, двукратным чемпионом мира, победителем Европейских игр, трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка и двукратным обладателем Кубка Европы по пляжному футболу.