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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30458903/
21 июля 2017, 18:44 | Чемпионат.com

Сборная России по пляжному футболу сыграет в Евролиге в Москве

С 28 по 30 июля в Москве пройдёт третий этап Евролиги по пляжному футболу.

В рамках дивизиона А сборная России сыграет с командами Швейцарии, Беларуси и Греции. Для попадания в Суперфинал турнира подопечным Михаила Лихачёва необходимо успешно выступить перед своими болельщиками, так как на этапе в Белграде им удалось одержать только одну победу в трёх матчах. Однако статистика на нашей стороне: сборная России четыре года подряд побеждала в группе на домашнем этапе Евролиги.

Зрители получат возможность своими глазами увидеть лучших пляжных футболистов России, а также таких звёзд мирового пляжного футбола, как Деян Станкович, Ноэль Отт и Игорь Бриштель. В пятницу, 28 июля, сборная России сыграет с командой Греции, в субботу встретится с белорусами, а в воскресенье постарается одолеть одну из сильнейших сборных Старого Света — Швейцарию. Все матчи пройдут на арене «Янтарь» в Строгино по адресу ул. Маршала Катукова, 26. Вход свободный.

Евролига — самый престижный турнир Старого Света по пляжному футболу. В дивизионе А за титул ежегодно борются 12 сильнейших сборных континента. В текущем сезоне этот турнир — самый важный для сборной России. Наша команда является четырёхкратным чемпионом Евролиги, двукратным чемпионом мира, победителем Европейских игр, трёхкратным обладателем Межконтинентального кубка и двукратным обладателем Кубка Европы по пляжному футболу.
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