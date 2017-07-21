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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30450783/
21 июля 2017, 8:57 | ТАСС

Таиланд отозвал заявку на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года

ТАСС, 21 июля. Таиланд не будет претендовать на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.

«Футбольная ассоциация Таиланда уведомила Азиатскую конфедерацию футбола о решении выйти из борьбы за проведение Кубка Азии, который пройдет в 2023 году», — говорится в заявлении конфедерации.

Причины подобного решения не указаны. Таким образом, на турнир будут претендовать только Китай и Южная Корея.

Кубок Азии по футболу проходит один раз в четыре года. Следующий турнир пройдет в 2019 году в ОАЭ.
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