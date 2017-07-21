Таиланд отозвал заявку на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года
ТАСС, 21 июля. Таиланд не будет претендовать на проведение Кубка Азии по футболу 2023 года. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.
«Футбольная ассоциация Таиланда уведомила Азиатскую конфедерацию футбола о решении выйти из борьбы за проведение Кубка Азии, который пройдет в 2023 году», — говорится в заявлении конфедерации.
Причины подобного решения не указаны. Таким образом, на турнир будут претендовать только Китай и Южная Корея.
Кубок Азии по футболу проходит один раз в четыре года. Следующий турнир пройдет в 2019 году в ОАЭ.
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