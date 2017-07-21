Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Встреча, прошедшая в Глендейле (штат Аризона), завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Ямайки мячи забили Шон Френсис (6-я минута) и Ромарио Уильямс (50), у канадцев отличился Дэвид Хойлетт (61).

Ранее первую полуфинальную пару составили сборные Коста- Рики и США, обыгравшие команды Панамы и Сальвадора соответственно. В последнем матче ¼ финала позднее в пятницу встретятся команды Мексики и Гондураса.

Финал турнира состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.