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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30450380/
21 июля 2017, 8:53 | ТАСС

Сборная Ямайки вышла в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 21 июля. Команда Ямайки победила сборную Канады в матче ¼ финала Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Встреча, прошедшая в Глендейле (штат Аризона), завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Ямайки мячи забили Шон Френсис (6-я минута) и Ромарио Уильямс (50), у канадцев отличился Дэвид Хойлетт (61).

Ранее первую полуфинальную пару составили сборные Коста- Рики и США, обыгравшие команды Панамы и Сальвадора соответственно. В последнем матче ¼ финала позднее в пятницу встретятся команды Мексики и Гондураса.

Финал турнира состоится 27 июля. Победитель получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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