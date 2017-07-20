Кубок африканских наций—2019 пройдёт летом, число участников расширено до 24
Кубок африканских наций—2019 пройдёт в
июне-июле, сообщает BBC Sport со ссылкой на африканскую конфедерацию футбола.
Турнир традиционно проводится в
Исполнительный комитет CAF на встрече в столице Марокко Рабате утвердил перенос сроков проведения Кубка африканских наций.
Кроме того, в Кубке Африки, который в 2019 году пройдёт в Камеруне, будут участвовать 24 команды, а не 16, как было раньше.
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