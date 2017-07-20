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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30449300/
20 июля 2017, 23:04 | Чемпионат.com

Кубок африканских наций—2019 пройдёт летом, число участников расширено до 24

Кубок африканских наций—2019 пройдёт в июне-июле, сообщает BBC Sport со ссылкой на африканскую конфедерацию футбола.

Турнир традиционно проводится в январе-феврале, что доставляет неудобство европейским клубам, которые вынуждены отпускать игроков в разгар сезона.

Исполнительный комитет CAF на встрече в столице Марокко Рабате утвердил перенос сроков проведения Кубка африканских наций.

Кроме того, в Кубке Африки, который в 2019 году пройдёт в Камеруне, будут участвовать 24 команды, а не 16, как было раньше.
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