Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30448903/
21 июля 2017, 9:45 | Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов: Игрокам сборной России пожелаю между матчами не бухать, не кайфовать

Россиян Хабиб Нурмагомедов отметил, что является поклонником «Анжи».

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Боец подчеркнул, что получает удовольствие от просмотра игр чемпионатов Англии и Испании.

— Российский футбол? А он существует? (улыбается) Конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было, — сказал Нурмагомедов. — Переживаю за «Анжи», это все-таки команда из моего города. Если хочешь получать удовольствие, то лучше, конечно, смотреть английский или испанский чемпионат. Но я слежу за тем, что происходит в нашем. Игрокам сборной России пожелаю между матчами не бухать, не кайфовать, а тренироваться — за них болеют миллионы людей. (Антон БАБОШИН).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Тренер: Матч с бельгийками станет хорошей репетицией для россиянок перед ЧЕ по футболу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина считает, что предстоящий контрольный матч с бельгийками позволит оценить возможности команды в преддверии чемпионата Европы. Слова Фоминой приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Еще 7 новостей   Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось
Викторина
Кто забил первый гол на турнире?