Хабиб Нурмагомедов: Игрокам сборной России пожелаю между матчами не бухать, не кайфовать
Россиян Хабиб Нурмагомедов отметил, что является поклонником «Анжи».
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Боец подчеркнул, что получает удовольствие от просмотра игр чемпионатов Англии и Испании.
— Российский футбол? А он существует? (улыбается) Конечно, с этим видом спорта конкурировать сложно кому бы то ни было, — сказал Нурмагомедов. — Переживаю за «Анжи», это
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