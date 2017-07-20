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20 июля 2017, 17:25 | Спорт-Экспресс

Сборная Джибути расформирована из-за череды поражений

Глава Джибутийской федерации футбола объявил о расформировании сборной из-за неудовлетворительных результатов в международных матчах.

Организация намерена сосредоточиться на развитии молодых игроков.

— Все игроки сборной, как и тренерский штаб, уволены, — цитирует BBC заявление Джибутийской федерации футбола. — Это необходимо из-за серии ужасных результатов сборной Джибути. Мы собираемся сосредоточиться на перспективных молодых игроках.

Решение было принято после домашнего поражения сборной Джибути от Эфиопии со счетом 1:5 в первом раунде отборочного турнира к чемпионату африканских наций. Отметим, что в шести последних играх команда потерпела шесть поражений с общим счетом 3:24.

В июльской версии рейтинга ФИФА сборная Джибути делит 185-е место с Американским Самоа и Островами Кука. Ее лучший результат — 169-я позиция, а худший — 207-я.
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