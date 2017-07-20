Сборные США и Коста-Рики сыграют в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

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В четвертьфинальном матче в среду сборная США, для которой этот турнир является домашним, в Филадельфии обыграла команду Сальвадора со счетом 2:0. В составе американцев мячи забили Омар Гонсалес (41-я минута) и Эрик Лихай (45+2).

Сборная Коста-Рики там же в Филадельфии нанесла поражение команде Панамы — 1:0. Единственный мяч в игре на 77-й минуте в свои ворота отправил панамский полузащитник Анибаль Годой.

Полуфинальная встреча американцев и костариканцев состоится 22 июля в Далласе.