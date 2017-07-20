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Кубок конфедераций по футболу 2017
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0 д 0 ч 0 м
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Новая Зеландия 0
тв
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Чили 2
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30439855/
20 июля 2017, 10:04 | Р-Спорт

Сборные США и Коста-Рики сыграют в полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ

МОСКВА, 20 июл — Р-Спорт. Футболисты сборных США и Коста-Рики вышли в полуфинал Золотого кубка КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), где сыграют между собой.

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© AP 2017

В четвертьфинальном матче в среду сборная США, для которой этот турнир является домашним, в Филадельфии обыграла команду Сальвадора со счетом 2:0. В составе американцев мячи забили Омар Гонсалес (41-я минута) и Эрик Лихай (45+2).

Сборная Коста-Рики там же в Филадельфии нанесла поражение команде Панамы — 1:0. Единственный мяч в игре на 77-й минуте в свои ворота отправил панамский полузащитник Анибаль Годой.

Полуфинальная встреча американцев и костариканцев состоится 22 июля в Далласе.
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