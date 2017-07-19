Кубок африканских наций могут перенести на лето и расширить до 24 команд

В данный момент активно рассматривается вариант с переносом турнира с начала календарного года на июнь-июль. Также возможно расширение турнира, при котором число участников возрастёт с 16 до 24 команд.

Предложения о будущем Кубка африканских наций были сделаны на двухдневном заседании, которое состоялось в Рабате (Марокко). Мероприятие было организовано Конфедерацией африканского футбола.