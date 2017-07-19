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19 июля 2017, 20:29 | Чемпионат.com

Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру, но только в сборной

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сообщил, что готов рассматривать варианты с возобновлением тренерской деятельности только в отношении национальных сборных.

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«Если бы я рассматривал возможность возглавить команду, то только сборную. Такая работа менее требовательная по сравнению с работой в клубе из английской Премьер-лиги, где испытываешь большое напряжение и давление. Во время перерыва на матчи сборных всё внимание сосредоточено на национальных командах, но после этого есть несколько месяцев перерыва. Такой вариант мог бы мне подойти, если у меня появится желание вернуться к тренерской деятельности», — цитирует Эллардайса talkSPORT.

Последним местом работы Эллардайса был «Кристал Пэлас», который он покинул в мае. Тогда же 62-летний специалист намекнул о завершении тренерской карьеры.
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