Эллардайс готов возобновить тренерскую карьеру, но только в сборной
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс сообщил, что готов рассматривать варианты с возобновлением тренерской деятельности только в отношении национальных сборных.
«Если бы я рассматривал возможность возглавить команду, то только сборную. Такая работа менее требовательная по сравнению с работой в клубе из английской
Последним местом работы Эллардайса был «Кристал Пэлас», который он покинул в мае. Тогда же 62-летний специалист намекнул о завершении тренерской карьеры.
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