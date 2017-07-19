Кристиан Пануччи официально назначен главным тренером сборной Албании по футболу

О назначении Пануччи было объявлено на специальной пресс-конференции во вторник. Подробности контракта итальянского специалиста с FSHF не сообщаются.

Пануччи в бытность игроком выступал за итальянские «Милан», «Интер», «Рому», «Дженоа» и «Парму», мадридский «Реал», лондонский «Челси» и «Монако», а также провел 57 игр и забил 4 мяча за сборную Италии. С 2012 по 2014 год Пануччи входил в тренерский штаб сборной России под управлением Фабио Капелло. Позднее специалист тренировал «Ливорно».

Последним местом работы Пануччи была команда «Тернана» из итальянской серии В, которую он возглавлял с 1 июля по 11 августа 2016 года.

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