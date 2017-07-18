Молодежная сборная Казахстана (U-20) отправится на международный турнир в Сочи

В преддверие отборочного поединка чемпионата Мира 2018 года между национальными дружинами Казахстана и Дании, который состоится в Алматы уже в эту субботу, интервью DR по этому поводу дал известный в прошлом датский футболист Йон Даль Томассон. Тот самый, что забил победный мяч в точно таком же алматинском противостоянии 12 лет назад.