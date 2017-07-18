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18 июля 2017, 20:31 | PROСПОРТ - Казахстан

Молодежная сборная Казахстана (U-20) отправится на международный турнир в Сочи

С 22 по 23 июля в Талгаре, на базе сборных команд состоится учебно-тренировочный сбор молодежной (промежуточной) сборной Казахстана до 20 лет, передает пресс-служба ФФК.

Затем казахстанцы под руководством старшего тренера Игоря Свечникова отправятся в Сочи, где состоится международный турнир с участием нескольких команд.

На этот сбор вызваны следующие футболисты:

Вратари: Данил Подымский («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);.

Полевые игроки: Абильхан Абдукаримов («Актобе»), Талгат Кусяпов, Алишер Сагинов (оба — «Астана»), Наурызбек Жагоров («Атырау»), Рауан Орынбасар («Жетысу»), Багдаулет Жузбай, Акмаль Бахтияров Артем Олейник, Рамазан Оразов, Илья Артюшенко (все — «Кайрат»), Олжас Акылбеков, Сагадат Турсынбай (оба — «Ордабасы»), Денис Калинин («Рузаевка»), Думан Турсынбай («Тараз») и Кирилл Алексеев («Шахтер»).

Старший тренер — Игорь Свечников, Иван Азовский — ассистент тренера, Бауржан Сагындык — ассистент тренера, Александр Брейткрейц — менеджер, Артем Загородний — массажист.

Источник: kff.kz.
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