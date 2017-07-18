Футболист «Локомотива» Ари подал документы на получение гражданства РФ

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«Процесс получения гражданства запущен. Документы уже поданы, все находится на заключительных стадиях. Это [получение гражданства РФ] — желание самого игрока. У него дочка — москвичка, она имеет российское гражданство», — сказал Геркус.

Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» в феврале этого года на правах аренды. В июне аренда 31-летнего игрока была продлена на один сезон.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), для смены спортивного гражданства игрок, не имеющий родственников (отец, мать, бабушка, дедушка) из страны, за сборную которой он хочет выступать, должен прожить в ней не менее пяти лет. Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». За российские клубы в различных турнирах форвард провел 237 матчей и забил 69 голов.

Ари на прошлой неделе в интервью газете «Известия» заявил, что хотел бы сыграть в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. В случае получения гражданства РФ у него будет такое право, поскольку он не был заигран за национальную команду Бразилии.

В ноябре 2015 года российское гражданство получил другой бразильский футболист «Локомотива» — вратарь Маринато Гильерме, выступающий за московский клуб с 2007 года. Сейчас в активе 31-летнего голкипера два матча за сборную России.