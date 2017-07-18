Любят карате и обещают писать книги. Кто они — девчонки, победившие Италию
Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1.
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Пока мы долго и терпеливо ждём побед от мужской футбольной сборной России, на чемпионате Европы неожиданно выстреливает наша женская команда. В первом туре наши спортсменки победили Италию — 2:1, хотя предматчевые коэффициенты были далеко не в их пользу. Чем не повод познакомиться с игроками чуть поближе?
Татьяна Щербак, вратарь
Возраст: 19 лет.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.
Хобби: помимо футбола увлекается верховой ездой. Профессионально занималась ей до тех пор, пока не решила окончательно посвятить себя футболу. Обожает узнавать
В матче против Италии: провела блистательный матч и совершила решающий сейв на последних минутах.
Алёна Беляева, вратарь
Возраст: 25 лет.
В футболе с: 15 лет.
Любимый футболист: Джанлуиджи Буффон.
Хобби: Алёна — большая фанатка подвижных игр и активного образа жизни. В детстве она занималась боксом и серьёзно посвящала себя бегу. Помимо футбола увлекается плаванием и чтением.
В матче против Италии: не играла.
Елизавета Щербакова, вратарь
Возраст: 20 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Жереми Жано.
Хобби: девиз Елизаветы — брать от жизни всё. В детстве она занималась большим теннисом, но в итоге остановила свой выбор на футболе. Большая фанатка татуировок: первое тату сделала себе в возрасте 11 лет.
В матче против Италии: не играла.
Анна Беломытцева, защитник
Возраст: 20 лет.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Серхио Рамос.
Хобби: в детстве увлекалась баскетболом и волейболом, но любовь к футболу оказалась сильнее. Но Анна не только спортивный человек. Свободное время она посвящает обучению игре на гитаре, а ещё обожает готовить.
В матче против Италии: не играла.
Эльвира Зиястинова, защитник
Возраст: 26 лет.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Марсело.
Хобби: Эльвира серьёзно увлекается конным спортом и почти всё свободное время посвящает верховой езде.
В матче против Италии: отыграла полный матч.
Анна Кожникова, защитник
Возраст: 30 лет.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Серхио Рамос.
Хобби: Анна пыталась уйти из футбола и заняться административной деятельностью. Занимала пост президента женского футбольного клуба «Россиянка», но вернулась в большой спорт.
В матче против Италии: отыграла полный матч, вывела команду на поле в качестве капитана.
Дарья Макаренко, защитник
Возраст: 25 лет.
В футболе с: 7 лет.
Любимый футболист: Артуро Видаль.
Хобби: Дарья рано начала заниматься футболом, но это не помешало ей получить музыкальное образование — она училась играть на аккордеоне в музыкальной школе. К слову, Даша обещала продемонстрировать свои навыки, если наша сборная выйдет в
В матче против Италии: отыграла полный матч.
Виктория Шкода, защитник
Возраст: 17 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Криштиану Роналду.
Хобби: Виктория не представляет своей жизни без футбола и до сих пор вспоминает, как в детстве, прежде чем попасть в «Кубаночку», гоняла мяч во дворе.
В матче против Италии: не играла.
Екатерина Морозова, защитник
Возраст: 26 лет.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Тьерри Анри.
Хобби: прежде чем прийти в футбол, Екатерина серьёзно посвящала себя карате, даже получила второй юношеский разряд по этому виду единоборств.
В матче против Италии: не играла.
Татьяна Шейкина, защитник
Возраст: 25 лет.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Денис Глушаков.
Хобби: Татьяна не любит сидеть дома, так что предпочитает отдых на свежем воздухе. В будущем она хотела бы стать писателем и издать свою собственную книгу, для которой уже придумала название — «Своими глазами».
В матче против Италии: не играла.
Насиба Гасанова, полузащитник
Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Тьерри Анри.
Хобби: любимое времяпрепровождение —
В матче против Италии: не играла.
Елена Морозова, полузащитник
Возраст: 30 лет.
В футболе с: 15 лет.
Любимый футболист: Тони Кроос.
Хобби: помимо футбола занималась баскетболом, но одно из любимейших увлечений — кино. Она может целыми вечерами смотреть или пересматривать понравившиеся фильмы.
В матче против Италии: отыграла полный матч, забила второй гол.
Анастасия Поздеева, полузащитник
Возраст: 24 года.
В футболе с: 9 лет.
Любимый футболист: Диего Марадона.
Хобби: Анастасия — огромная поклонница домашних животных. У неё дома даже живут два кота — шотландец Макс и сфинкс Моника.
В матче против Италии: не играла.
Надежда Смирнова, полузащитник
Возраст: 21 год.
В футболе с: 14 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: Надежда — невероятно спортивный человек. После изнурительных тренировок ей хватает сил на велосипед и аквапарк. А в детстве увлекалась ещё и лыжным спортом.
В матче против Италии: отыграла полный матч.
Наталья Солодкая, полузащитник
Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Криштиану Роналду.
Хобби: помимо футбола увлекается лёгкой атлетикой, которой серьёзно занималась в детстве, и баскетболом.
В матче против Италии: отыграла полный матч.
Екатерина Сочнева, полузащитник.
Возраст: 31 год.
В футболе с: 10 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: Екатерина — большой поклонник путешествий, особенно в экзотические места. Она уже была в Индии, Таиланде и Вьетнаме. Кроме того, свободное время проводит, наблюдая за трансляциями боксёрских поединков.
В матче против Италии: была заменена на 90-й минуте.
Маргарита Черномырдина, полузащитник.
Возраст: 21 год.
В футболе с: 9 лет.
Любимый футболист: Андреас Иньеста.
Хобби: самое любимое хобби — кулинария. Она обожает готовить и знает рецепты самых различных блюд.
В матче против Италии: отыграла полный матч.
Анна Чоловяга, полузащитник.
Возраст: 25 лет.
В футболе с: 8 лет.
Любимый футболист: Данни Алвес.
Хобби: лучшее занятие, по мнению Анны, это отдых на природе с друзьями, и именно этим она занимается в свободное от тренировок время. Любопытно, что параллельно с футболом Анна отучилась на курсах визажистов.
В матче против Италии: была заменена на 59-й минуте.
Марина Фёдорова, полузащитник.
Возраст: 20 лет.
В футболе с: 8 лет.
Любимый футболист: Неймар.
Хобби: старается всячески окружить себя футболом — не только большим, но и мини и пляжным. Кроме того, обажает плавание и чтение.
В матче против Италии: не играла.
Елена Данилова, нападающий.
Возраст: 30 лет.
В футболе с: 11 лет.
Любимый футболист: Роналдо.
Хобби: спорта в жизни Елены и так достаточно, поэтому дополнительным физическим нагрузкам она предпочитает умственные. Такие, как игра в шахматы или, например, чтение.
В матче против Италии: была заменена на 74-й минуте, забила первый гол.
Марина Кисконен, нападающий.
Возраст: 23 года.
В футболе с: 12 лет.
Любимый футболист: Эден Азар.
Хобби: в детстве Марина занималась спортивной гимнастикой, а когда выросла, полюбила футбол и хоккей. Кроме того, увлекается рисованием и другим творчеством.
В матче против Италии: вышла на замену на 90-й минуте.
Надежда Карпова, нападающий.
Возраст: 22 года.
В футболе с: 13 лет.
Любимый футболист: Златан Ибрагимович.
Хобби: в отличие от большинства своих партнёров по команде, Надежда предпочитает проводить свободное время дома. А самое любимое занятие — игра в приставку.
В матче против Италии: вышла на замену на 74-й минуте.
Екатерина Пантюхина, нападающий.
Возраст: 24 года.
В футболе с: 16 лет.
Любимый футболист: Квинси Промес.
Хобби: Екатерина — очень творческая личность, и именно поэтому в детстве она мечтала стать актрисой. Сейчас же полностью поглощена футболом, а в свободное время предпочитает собирать пазлы и много читать.
В матче против Италии: вышла на замену на 59-й минуте.
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