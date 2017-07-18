Три футболиста «Астаны» вызваны в молодежную сборную Казахстана
С 22 по 29 июля молодежная сборная Казахстана планирует провести
учебно-тренировочный сбор в Сочи, Российская Федерация.
Старший тренер сборной Владимир Никитенко на этот УТС вызвал трех футболистов из состава «Астаны» — голкипера Данила Подымского (1998 гр), защитника Талгата Кусяпова (1999 гр), а также полузащитника воспитанника футбольного центра клуба Алишера Сагинова (1998 гр).
Для Кусяпова и Сагинова этот вызов является дебютным в молодежную сборную страны, что касается Подымского, то капитан дубля «Астаны» уже провел один сбор в Алматы в расположении сборной, даже принял участие в контрольном матче против «Кайрата».
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