Три футболиста «Астаны» вызваны в молодежную сборную Казахстана

Старший тренер сборной Владимир Никитенко на этот УТС вызвал трех футболистов из состава «Астаны» — голкипера Данила Подымского (1998 гр), защитника Талгата Кусяпова (1999 гр), а также полузащитника воспитанника футбольного центра клуба Алишера Сагинова (1998 гр).

Для Кусяпова и Сагинова этот вызов является дебютным в молодежную сборную страны, что касается Подымского, то капитан дубля «Астаны» уже провел один сбор в Алматы в расположении сборной, даже принял участие в контрольном матче против «Кайрата».