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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30414300/
18 июля 2017, 8:08 | Volga News

Игрок «Крыльев Советов» Геннадий Киселев вызван в сборную России

18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России 1999 г. р. (главный тренер — Александр Гришин), которая примет участие в Международном турнире COTIF-2017 в Испании.

Турнир пройдет с 30 июля по 12 августа.

Геннадий Киселев в предыдущем сезоне провел 27 матчей в составе молодежной команды «Крыльев Советов», этим летом прошел предсезонную подготовку с основой и был включен в заявку на сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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