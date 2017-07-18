Игрок «Крыльев Советов» Геннадий Киселев вызван в сборную России
18-летний полузащитник «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России 1999 г. р. (главный тренер — Александр Гришин), которая примет участие в Международном турнире COTIF-2017 в Испании.
Турнир пройдет с 30 июля по 12 августа.
Геннадий Киселев в предыдущем сезоне провел 27 матчей в составе молодежной команды «Крыльев Советов», этим летом прошел предсезонную подготовку с основой и был включен в заявку на сезон, сообщает официальный сайт клуба.
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