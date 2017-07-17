Андрей Шевченко: Сборная Украины не собирается сворачивать со своего пути

— Команда стала лучше контролировать мяч — это однозначно, — цитирует «Команда № 1» Шевченко. — Мы анализируем статистику, делаем выводы. В действиях футболистов присутствует определенная последовательность в рамках структуры нашей игры. В некоторых матчах мы делали это лучше, в некоторых — хуже. В общей сложности сборная за этот год собиралась вместе пять раз и провела не так много тренировок, как нам бы хотелось. У нас было всего две контрольные встречи, поэтому приходилось ставить игру непосредственно в официальных поединках, не забывая о достижении результата.

Мы так решили — и, несмотря на все риски, не свернем со своего пути. Сыграть от простоты всегда успеешь, но, создав правильную систему игры, можно получить больше шансов для достижения сколько-нибудь значимого результата. Подкупает то, что даже в тех матчах, в которых был отрицательный результат, команда делала то, что от не требовалось, не сбиваясь на примитивный футбол. Рисунок игры у нас есть — это совершенно очевидно. Без ошибок не обходится, но это естественный процесс.

Мы не сковываем игроков в их действиях, а уж тем более не требуем от них долго готовить атаки. Все это больше исходит от их собственной неуверенности. Никто не просит, чтобы они тормозили атаки, медленно разыгрывали мяч. Мы постоянно требуем искать продолжение, говорим, чтобы мяч постоянно ходил, а футболисты все время двигались. Ритмичность и интенсивность для нас очень важны, и мы над этим работаем. Говорим, чтобы игроки открывали зоны, делали все, дабы сопернику было сложно обороняться. Просим атаковать пространство, хорошо его чувствовать.