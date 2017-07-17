Росгвардия задержала около 30 тыс человек во время Кубка конфедераций по футболу

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Победителем стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили.

«В ходе выполнения служебных задач сотрудники Росгвардии задержали за различные административные правонарушения около 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, по подозрению в совершении преступлений были задержаны 711 человек, 32 из которых были в розыске. Силами ведомства было проведено свыше 17,5 тысячи проверок по контролю за оборотом оружия, в результате которых из незаконного оборота изъято 860 единиц огнестрельного оружия и более 3,8 тысячи различных боеприпасов.

В Росгвардии также отчитались об охране порядка в период Кубка конфедераций и непосредственно в дни проведения матчей. Так, ежедневно безопасность на четырех стадионах и трех тренировочных площадках обеспечивали 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. «Непосредственно в дни проведения матчей за правопорядком следила группировка ведомства численностью более 12 тысяч человек», — рассказали в ведомстве, отметив, что с воздуха за трибунами и территориями спортивных арен велось наблюдение комплексами «Око» и многоцелевыми вертолетами.

Более 500 военнослужащих морских подразделений ВНГ и свыше 200 единиц корабельной техники патрулировали акватории и досматривали водные суда. Сотрудники ОМОН провели около 100 обследований на 40 объектах, задействованных в проведении Кубка, с привлечением 165 инженерно-технических групп.

В ведомстве сообщили, что полученный опыт будет учтен при подготовке к чемпионату миру по футболу в 2018 году.

«В ходе подготовки и проведения турнира также был отработан широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Росгвардии с МВД России и другими органами обеспечения правопорядка и безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году», — заключили в Росгвардии.