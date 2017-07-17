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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30413576/
17 июля 2017, 19:38 | Р-Спорт

Росгвардия задержала около 30 тыс человек во время Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали около 30 тысяч человек за административные правонарушения в четырех российских городах, которые принимали Кубок конфедераций по футболу, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Петербурге, Казани и Сочи. Победителем стала сборная Германии, обыгравшая в финале команду Чили.

«В ходе выполнения служебных задач сотрудники Росгвардии задержали за различные административные правонарушения около 30 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, по подозрению в совершении преступлений были задержаны 711 человек, 32 из которых были в розыске. Силами ведомства было проведено свыше 17,5 тысячи проверок по контролю за оборотом оружия, в результате которых из незаконного оборота изъято 860 единиц огнестрельного оружия и более 3,8 тысячи различных боеприпасов.

В Росгвардии также отчитались об охране порядка в период Кубка конфедераций и непосредственно в дни проведения матчей. Так, ежедневно безопасность на четырех стадионах и трех тренировочных площадках обеспечивали 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников Росгвардии. «Непосредственно в дни проведения матчей за правопорядком следила группировка ведомства численностью более 12 тысяч человек», — рассказали в ведомстве, отметив, что с воздуха за трибунами и территориями спортивных арен велось наблюдение комплексами «Око» и многоцелевыми вертолетами.

Более 500 военнослужащих морских подразделений ВНГ и свыше 200 единиц корабельной техники патрулировали акватории и досматривали водные суда. Сотрудники ОМОН провели около 100 обследований на 40 объектах, задействованных в проведении Кубка, с привлечением 165 инженерно-технических групп.

В ведомстве сообщили, что полученный опыт будет учтен при подготовке к чемпионату миру по футболу в 2018 году.

«В ходе подготовки и проведения турнира также был отработан широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия Росгвардии с МВД России и другими органами обеспечения правопорядка и безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году», — заключили в Росгвардии.
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