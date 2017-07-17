Фарфан спасет Перу. Как «Локомотив» вернул нападающего в сборную
В Перу уверены: Джефферсон Фарфан станет заменой самому звездному форварду сборной Паоло Герреро.
КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК СБОРНОЙ
Нолберто Солано и Нестор Бонильо, помощники главного тренера Перу Рикардо Гареки, на днях прибыли в Россию, чтобы посмотреть на двух потенциальных игроков сборной: Джефферсона Фарфана и Карлоса Самбрано.
Защитника «Рубина» в деле так и не увидели, впрочем, главной целью все равно был нападающий «Локомотива». О встрече между Фарфаном и Нолберто Солано объявила Федерация футбола Перу в своих соцсетях.
Футболист и тренеры успели обсудить многие моменты, например, впечатления нападающего от новой страны и опыт в чемпионате России. Также поговорили и о том, насколько вероятно возвращение Джефферсона в сборную. Официальной информации все еще нет, однако в Перу уверены, что намерения Гареки относительно Фарфана ясны. Специалисту нужны самые лучшие и опытные игроки на предстоящие матчи отборочного раунда ЧМ-2018 с Эквадором и Боливией. Считается, что Фарфан может стать чуть ли не ключевой фигурой. Нападающий — один из немногих игроков сборной, кто имеет опыт выступлений в Европе, причем на самом высоком уровне.
ЗАМЕНА ГЕРРЕРО
Как собирается использовать опытного футболиста Гарека? Фарфан пригодится команде, чтобы закрыть сразу две проблемные позиции.
В последний раз Джефферсон сыграл за Перу в марте 2016 года, затем получил травму, после чего его больше не приглашали в команду. По мнению перуанских изданий, Гарека исключил Фарфана по двум причинам: постоянные травмы и непрекращающиеся скандалы с бывшей девушкой.
Прошло больше года, теперь нападающий имеет все шансы вернуться в национальную команду. Главное, постоянно играть за «Локомотив», и показывать свой высокий уровень.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter