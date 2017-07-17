Бывший голкипер сборной Англии Робинсон завершил игровую карьеру

Футболист объявил об этом из-за постоянных проблем со спиной.

«К сожалению, старая травма вновь дала о себе знать и помешала начать подготовку к новому сезону. Принимая всё это во внимание, я решил объявить об уходе.

Повезло, что я имел возможность играть в футбол в течение стольких лет. Собираюсь немного отдохнуть с семьёй, после чего изучу вещи, которыми буду заниматься дальше.

Хочу поблагодарить всех родственников и друзей, которые были рядом на протяжении всей карьеры. Мне довелось играть в четырёх особенных командах. Хочу сказать спасибо болельщикам и всем сотрудникам этих клубов. Спасибо «Бёрнли» и в особенности Шону Дайчу с Билли Мерсером, которые дали мне шанс сыграть в 37 лет.

Всем своим бывшим клубам желаю удачи в новом сезоне, — цитирует Робинсона Sky Sports.

На протяжении карьеры Пол Робинсон играл за «Лидс Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Блэкберн Роверс» и «Бёрнли». На счету Робинсона 41 матч за сборную Англии.