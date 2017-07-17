Сборная Мексики сыграет с командой Гондураса в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ
ТАСС, 17 июля. Команда Мексики победила сборную Кюрасао в заключительном матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
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Мексиканцы заняли первое место в группе С, набрав в трех матчах семь очков. Второй стала сборная Ямайки (5), третьей — команда Сальвадора, футболисты Кюрасао очков не набрали и замкнули квартет.
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Мексика — Гондурас, США — Сальвадор, Канада — Ямайка,
Матчи ¼ финала пройдут 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26-го числа. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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