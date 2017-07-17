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17 июля 2017, 9:54 | ТАСС

Сборная Мексики сыграет с командой Гондураса в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 17 июля. Команда Мексики победила сборную Кюрасао в заключительном матче группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Анхель Сепульведа (22-я минута) и Эдсон Альварес (90).

Мексиканцы заняли первое место в группе С, набрав в трех матчах семь очков. Второй стала сборная Ямайки (5), третьей — команда Сальвадора, футболисты Кюрасао очков не набрали и замкнули квартет.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Мексика — Гондурас, США — Сальвадор, Канада — Ямайка, Коста-Рика — Панама.

Матчи ¼ финала пройдут 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26-го числа. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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