Сборная Мексики сыграет с командой Гондураса в ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Анхель Сепульведа (22-я минута) и Эдсон Альварес (90).

Мексиканцы заняли первое место в группе С, набрав в трех матчах семь очков. Второй стала сборная Ямайки (5), третьей — команда Сальвадора, футболисты Кюрасао очков не набрали и замкнули квартет.

Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Мексика — Гондурас, США — Сальвадор, Канада — Ямайка, Коста-Рика — Панама.

Матчи ¼ финала пройдут 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26-го числа. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.