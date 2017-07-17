Определились все участники ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ
ТАСС, 17 июля. Сборная Сальвадора сыграла вничью с командой Ямайки со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
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Встреча группы С состоялась в
После этой встречи определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Мексики, Ямайки, Сальвадора, США, Панамы,
Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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