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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
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17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30404277/
17 июля 2017, 9:47 | ТАСС

Определились все участники ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 17 июля. Сборная Сальвадора сыграла вничью с командой Ямайки со счетом 1:1 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

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© РИА "Новости"

Встреча группы С состоялась в Сан-Антонио. В составе сборной Сальвадора отличился Нельсон Бонилья (15-я минута), за команду Ямайки гол забил Даррен Мэттокс (64 — пенальти).

После этой встречи определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Мексики, Ямайки, Сальвадора, США, Панамы, Коста-Рики, Канады и Гондураса. Все пары этой стадии плей-офф определятся позднее, когда в заключительном матче группового этапа сыграют команды Мексики и Кюрасао.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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