Определились все участники ¼ финала Золотого кубка КОНКАКАФ

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Встреча группы С состоялась в Сан-Антонио. В составе сборной Сальвадора отличился Нельсон Бонилья (15-я минута), за команду Ямайки гол забил Даррен Мэттокс (64 — пенальти).

После этой встречи определились все четвертьфиналисты турнира. Ими стали сборные Мексики, Ямайки, Сальвадора, США, Панамы, Коста-Рики, Канады и Гондураса. Все пары этой стадии плей-офф определятся позднее, когда в заключительном матче группового этапа сыграют команды Мексики и Кюрасао.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.