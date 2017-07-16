Сборные Панамы и США вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч прошел в Кливленде. Мячи забили Мичаэль Мурильо (44-я минута), Абдьель Арройо (60) и Габриэль Торрес (67).

В другом матче квартета В, который также прошел в Кливленде, сборная США выиграла у команды Никарагуа — 3:0. Отличились Джо Корона (36), Келин Роу (56) и Мэттью Миазга (88).

Положение команд в группе: 1. США (7 очков), 2. Панама (7), 3. Мартиника (3), 4. Никарагуа (0). Сборные Панамы и США обеспечили выход в плей-офф турнира.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.