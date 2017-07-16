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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30399202/
16 июля 2017, 7:54 | ТАСС

Сборные Панамы и США вышли в четвертьфинал Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 16 июля. Сборная Панамы разгромила команду Мартиники со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

Матч прошел в Кливленде. Мячи забили Мичаэль Мурильо (44-я минута), Абдьель Арройо (60) и Габриэль Торрес (67).

В другом матче квартета В, который также прошел в Кливленде, сборная США выиграла у команды Никарагуа — 3:0. Отличились Джо Корона (36), Келин Роу (56) и Мэттью Миазга (88).

Положение команд в группе: 1. США (7 очков), 2. Панама (7), 3. Мартиника (3), 4. Никарагуа (0). Сборные Панамы и США обеспечили выход в плей-офф турнира.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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