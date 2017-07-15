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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
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Мексика 2
тв
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Чили 2
тв
Группа B
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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
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Чили 0 (3)
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Мексика 1
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Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30394162/
15 июля 2017, 10:38 | ТАСС

Сборные Гондураса и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

ТАСС, 15 июля. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Канады со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.

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© РИА "Новости"

Ранее в субботу также в рамках группы А сборная Коста- Рики обыграла команду Французской Гвианы со счетом 3:0.

По итогам группового этапа в четвертьфинал из квартета А вышли команды Коста-Рики и Канады, занявшие первое и второе места соответственно. На выход из группы также претендует сборная Гондураса. Согласно регламенту, в ¼ финала также выходят две лучшие команды из числа занявших третьи места в каждой из трех групп.

Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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