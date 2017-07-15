Сборные Гондураса и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ
ТАСС, 15 июля. Сборная Гондураса сыграла вничью с командой Канады со счетом 0:0 в матче третьего тура группового этапа Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Турнир проходит в США.
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Ранее в субботу также в рамках группы А сборная Коста- Рики обыграла команду Французской Гвианы со счетом 3:0.
По итогам группового этапа в четвертьфинал из квартета А вышли команды
Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.
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