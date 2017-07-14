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14 июля 2017, 15:08 | БЕЛТА

Белорусские футболисты победили команду Буркина-Фасо в полуфинале Кубка короля

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангкоке стартовал 45-й розыгрыш Кубка короля, в котором впервые участвует сборная клубов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

В первом полуфинальном матче в таиландской столице белорусы встречались со сборной Буркина-Фасо и выиграли в серии послематчевых пенальти — 3:0 (основное время — 0:0). Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды много атаковали, но забить гол не смогли. Самым активным у белорусов был капитан команды Павел Савицкий, который и сам угрожал воротам африканцев, и удачно ассистировал партнерам. Самый опасный момент возник на 38-й минуте, когда Артем Соловей вышел на убойную позицию, но после его удара мяч угодил в штангу. После перерыва игра также проходила на встречных курсах, и уже через 5 минут Савицкий нанес опасный удар, однако голкипер соперников Савадого перевел мяч на угловой. Вскоре он же спас команду после двух подряд белорусских атак, на острие которых были Олег Евдокимов и Михаил Бабичев. За 15 минут до окончания второго тайма отличный шанс упустил Савицкий, пробивший прямо во вратаря метров с восьми. В дальнейшем белорусы продолжали напрягать оборону оппонентов, но так и не добились успеха. Все решилось в серии пенальти, которую лучше исполнили белорусские футболисты.

Белорусы провели встречу в таком составе: Василючек; Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий.

В заключительный день турнира, 16 июля, команда Беларуси в матче за первое место встретится с победителем второго сегодняшнего полуфинала, в котором сыграют сборные Таиланда и КНДР.

Год назад обладателем Кубка короля стала сборная Таиланда, обыгравшая в финале команду Иордании (2:0), третье место заняли футболисты Сирии, победившие сборную ОАЭ (1:0).

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Сборная клубов Беларуси сыграет с футболистами Буркина-Фасо в полуфинале Кубка короля

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная клубов Беларуси сегодня дебютирует в розыгрыше Кубка короля. В таиландской столице Бангкоке белорусские футболисты встретятся с командой Буркина-Фасо, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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