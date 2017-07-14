Белорусские футболисты победили команду Буркина-Фасо в полуфинале Кубка короля
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бангкоке стартовал 45-й розыгрыш Кубка короля, в котором впервые участвует сборная клубов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом полуфинальном матче в таиландской столице белорусы встречались со сборной
Белорусы провели встречу в таком составе: Василючек; Сазанович, Наумов, Клопоцкий, Зинович (Павловец, 62), Залеский (Скитов, 59), Климович (Волков, 73), Евдокимов, Бабичев, Соловей, Савицкий.
В заключительный день турнира, 16 июля, команда Беларуси в матче за первое место встретится с победителем второго сегодняшнего полуфинала, в котором сыграют сборные Таиланда и КНДР.
Год назад обладателем Кубка короля стала сборная Таиланда, обыгравшая в финале команду Иордании (2:0), третье место заняли футболисты Сирии, победившие сборную ОАЭ (1:0).
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