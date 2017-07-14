Сборную Французской Гвианы ждет техническое поражение за участие Малуда в игре с Гондурасом
Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ подтвердил, что сборная Французской Гвианы нарушила регламент, выпустив на поле в матче Золотого кубка КОНКАКАФ полузащитника Флорана Малуда.
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КОНКАКАФ запретила участие 37-летнего уроженца Кайенны в матчах за гвианскую команду, поскольку за его плечами 80 игр в составе сборной Франции. Однако в игре с Гондурасом (0:0) Малуда вышел на поле.
Как сообщает AFP, теперь Французскую Гвиану ждет штраф и техническое поражение со счетом 0:3. Впрочем, гвианская сторона намерена обжаловать это решение, поскольку КОНКАКАФ ссылается на правила ФИФА, запрещающие игрокам выступать за две сборные, однако Французская Гвиана не является членом ФИФА, входя только в КОНКАКАФ.
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