Сборная клубов Беларуси сыграет с футболистами Буркина-Фасо в полуфинале Кубка короля

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Белорусская дружина прибыла в Таиланд 11 июля и провела тренировки на поле стадиона «Раджамангала», на котором пройдут все матчи турнира. Под началом Игоря Криушенко и Людаса Румбутиса в Бангкок приехали 22 футболиста, представляющие только белорусские клубы:

вратари — Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.

защитники — Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов (оба — «Витебск»), Станислав Сазонович («Гомель»);.

полузащитники — Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба — «Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия», Мозырь), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк);.

нападающие: Павел Савицкий («Неман», Гродно), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

В составе нет легионеров, а также игроков из борисовского БАТЭ, минского и брестского «Динамо», которые принимают участие в европейских кубковых турнирах.

Кроме матча Беларусь — Буркина-Фасо сегодня во втором полуфинале сыграют сборные Таиланда и КНДР. Победители полуфинальных встреч 16 июля встретятся в главном финале, проигравшие сыграют в поединке за 3-е место. Белорусские футболисты еще ни разу не играли с остальными участниками турнира.

Нынешний розыгрыш Кубка короля 45-й по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0. Больше других победителем этого турнира становилась команда Таиланда, в активе которой 14 титулов. 7 раз побеждала сборная Республики Корея, 4 — Малайзии, по 3 раз раза обладателями Кубка короля становились футболисты Швеции и КНДР.