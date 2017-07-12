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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 завершен
Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
тв
1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
тв
Матч за 3-е место
2.07 завершен
ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30360740/
12 июля 2017, 11:30 | ТАСС

Правоохранительные органы РФ получили данные по болельщикам из 27 стран перед КК-2017

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы России перед стартом Кубка конфедераций по футболу 2017 года получили данные из 27 стран, которые касались обеспечения безопасности на турнире, в том числе информации о болельщиках, имеющих запрет на посещение спортивных мероприятий. Об этом сообщила статс-секретарь — заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова в ходе пленарного заседания Государственной думы.

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© РИА "Новости"

«Правоохранительные органы получали необходимую информацию от своих иностранных коллег. Нужно сказать, что около 27 стран, которые были заинтересованы в обеспечении безопасности, прислали свои данные из правоохранительных органов, в том числе относительно болельщиков. Такую же миссию выполняет МВД, когда наша сборная и наши болельщики выезжают за границу, заинтересованные стороны из других стран оценили достаточно высоко эту работу. МВД на сегодняшний день имеет заявки от 60 стран на приезд в РФ в следующем году».

По ее словам, в сентябре Россия представит Международной федерации футбола (ФИФА) отчет об использовании паспорта болельщика (FAN ID), который был специально введен для зрителей Кубка конфедераций.

По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тысяч иностранных граждан. Затем зрители получили FAN ID на физическом носителе. Всего заявки на оформление паспортов болельщиков перед Кубком конфедерации подали более 480 тысяч человек, в том числе граждане более 100 стран мира. Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
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