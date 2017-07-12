Сборные Коста-Рики и Канады сыграли вничью в матче Золотого кубка КОНКАКАФ

Встреча группы А прошла в Хьюстоне. В составе костариканцев отличился Франсиско Кальво (42-я минута), у канадцев мяч на счету Алфонсо Дейвиса (26).

Также в квартете А выступают команды Гондураса и Французской Гвианы, они свой матч проведут позже в среду.

Матчи группового раунда завершатся 16 июля, по две команды из каждой группы и еще две лучшие из числа занявших третьи места выйдут в ¼ финала. Четвертьфиналы запланированы на 19 и 20 июля, полуфиналы — 22 и 23 июля. Финал состоится 26 июля. Победитель турнира получит право оспорить путевку на Кубок конфедераций 2021 года с сильнейшей командой Золотого кубка 2019 года.