Собянин: Матчи Кубка конфедераций в Москве посетили более 150 тыс. болельщиков

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«Матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков», — сказал Собянин.

Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев отметил, что из общего числа болельщиков 58% составили москвичи, 38% — жители других регионов столицы и 9% — иностранные граждане.

Во время Кубка конфедераций болельщики, волонтеры и гости совершили свыше 32 тыс. бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. Самым популярным видом транспорта стало метро — им воспользовались более 215 тыс. раз, поездами МЦК — более 21 тыс. раз. Правом бесплатного проезда в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. человек.