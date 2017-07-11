Собянин: Матчи Кубка конфедераций в Москве посетили более 150 тыс. болельщиков
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу в Москве посетили свыше 150 тыс. зрителей. Об этом сообщил на заседании президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков», — сказал Собянин.
Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев отметил, что из общего числа болельщиков 58% составили москвичи, 38% — жители других регионов столицы и 9% — иностранные граждане.
Во время Кубка конфедераций болельщики, волонтеры и гости совершили свыше 32 тыс. бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. Самым популярным видом транспорта стало метро — им воспользовались более 215 тыс. раз, поездами МЦК — более 21 тыс. раз. Правом бесплатного проезда в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. человек.
Матчи Кубка конфедераций по футболу проходили в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter