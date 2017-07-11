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Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30350498/
11 июля 2017, 14:32 | ТАСС

Собянин: Матчи Кубка конфедераций в Москве посетили более 150 тыс. болельщиков

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Матчи Кубка конфедераций по футболу в Москве посетили свыше 150 тыс. зрителей. Об этом сообщил на заседании президиума правительства столицы мэр города Сергей Собянин.

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© РИА "Новости"

«Матчи Кубка конфедераций посетили свыше 150 тыс. болельщиков», — сказал Собянин.

Руководитель департамента спорта и туризма Николай Гуляев отметил, что из общего числа болельщиков 58% составили москвичи, 38% — жители других регионов столицы и 9% — иностранные граждане.

Во время Кубка конфедераций болельщики, волонтеры и гости совершили свыше 32 тыс. бесплатных поездок на общественном транспорте Москвы. Самым популярным видом транспорта стало метро — им воспользовались более 215 тыс. раз, поездами МЦК — более 21 тыс. раз. Правом бесплатного проезда в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. человек.

Матчи Кубка конфедераций по футболу проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье — португальцы.
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