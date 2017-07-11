Экономика спорта: как заработало телевидение на трансляциях Кубка конфедераций
Разговоры телевизионщиков о том, что на футболе не заработаешь, были опровергнуты недавним Кубком конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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Рейтинги были, рекламные заработки тоже. «Советский спорт» пересказывает главное.
ЦИФРЫ
Телерейтинги Кубка Конфедераций по футболу, который закончился 2 июля в России, оказались значительно выше средних для каналов, которые их транслировали. Речь идет о Первом канале и «Матч-ТВ». Средний рейтинг матчей турнира превысил средний рейтинг обычного эфира каналов в 1,3−1,6 раза (если сравнивать разумеется, аналогичные тайм-слоты) на «Первом» и более чем в два раза на «Матч ТВ». Разница в цифрах объясняется прежде всего тем, что у спортивного канала гораздо более низккие базовые рейтинги.
По словам руководителя группы
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Как пишет Sostav, большая часть рекламного инвентаря внутри
Помимо официальных партнеров FIFA и чемпионата мира 2018 (Coca-Cola, KIA, BUD) в рекламные блоки внутри
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