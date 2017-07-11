Экономика спорта: как заработало телевидение на трансляциях Кубка конфедераций

Рейтинги были, рекламные заработки тоже. «Советский спорт» пересказывает главное.

ЦИФРЫ

Телерейтинги Кубка Конфедераций по футболу, который закончился 2 июля в России, оказались значительно выше средних для каналов, которые их транслировали. Речь идет о Первом канале и «Матч-ТВ». Средний рейтинг матчей турнира превысил средний рейтинг обычного эфира каналов в 1,3−1,6 раза (если сравнивать разумеется, аналогичные тайм-слоты) на «Первом» и более чем в два раза на «Матч ТВ». Разница в цифрах объясняется прежде всего тем, что у спортивного канала гораздо более низккие базовые рейтинги.

По словам руководителя группы ТВ-аналитики Media Direction Group Максима Ульяненко, две самые рейтинговые трансляции вышли на «Первом канале». Это были матч Россиия — Португалия с рейтингом 6,61% (или 3,95 млн. человек), а также финальный матч турнира: 7,49% (или 4,4 млн человек). Последняя трансляция могла бы стать самой рейтинговой на российском телевидении за все время турнира, если бы не еще более высокие цифры сериала Оливера Стоуна «Путин», который выходил также в июне на «Первом» и получил средний рейтинг 9,39%.

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Как пишет Sostav, большая часть рекламного инвентаря внутри ТВ-трансляций Кубка конфедераций-2017 была продана коммерческим спонсорам, несмотря на столь поздние сроки достижения договоренностей с правообладателем на показ матчей (непосредственно перед началом турнира) и ограниченное время для реализации рекламных возможностей, что говорит о довольно большом интересе брендов к футбольному турниру. Как указывают аналитики Media Direction Group, стоимость рекламных размещений сопоставима с той, что была на чемпионате Европы по футболу 2016.