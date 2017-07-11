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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Пен. 		Португалия 0
Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30344817/
11 июля 2017, 7:46 | ТАСС

Тренер: Матч с бельгийками станет хорошей репетицией для россиянок перед ЧЕ по футболу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по футболу Елена Фомина считает, что предстоящий контрольный матч с бельгийками позволит оценить возможности команды в преддверии чемпионата Европы. Слова Фоминой приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеский матч Бельгия — Россия пройдет 11 июля (начало — 16:00 мск) в бельгийском Дендерлеуве в рамках подготовительного сбора. Отмечается, что все билеты на трибуны местного стадиона проданы.

«Бельгийки так же, как и мы, будут участвовать в финальной стадии чемпионата Европы. Это команда высокого уровня, она добилась большого прогресса в последние годы. В своем последнем матче эта сборная проиграла 0:2 команде Франции, причем пропустила второй гол уже в добавленное время. Словом, мы сможем на их фоне оценить свои возможности и провести полноценную репетицию перед стартом чемпионата Европы», — сказала Фомина.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).
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