Тренер: Матч с бельгийками станет хорошей репетицией для россиянок перед ЧЕ по футболу

Товарищеский матч Бельгия — Россия пройдет 11 июля (начало — 16:00 мск) в бельгийском Дендерлеуве в рамках подготовительного сбора. Отмечается, что все билеты на трибуны местного стадиона проданы.

«Бельгийки так же, как и мы, будут участвовать в финальной стадии чемпионата Европы. Это команда высокого уровня, она добилась большого прогресса в последние годы. В своем последнем матче эта сборная проиграла 0:2 команде Франции, причем пропустила второй гол уже в добавленное время. Словом, мы сможем на их фоне оценить свои возможности и провести полноценную репетицию перед стартом чемпионата Европы», — сказала Фомина.

Чемпионат Европы пройдет в Нидерландах с 16 июля по 6 августа. Сборная России сыграет в группе B против команд Италии (17 июля, Роттердам), Швеции (21 июля, Девентер) и Германии (25 июля, Утрехт).