Тренеры футбольной сборной Беларуси назвали состав на Кубок короля
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренеры футбольной сборной Беларуси определились с выездным составом, который сыграет в розыгрыше Кубка короля в Таиланде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».
После сегодняшней тренировки в Минске Игорь Криушенко и Людас Румбутис включили в заявку 22 игрока:
вратари — Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.
защитники — Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов (оба — «Витебск»), Станислав Сазонович («Гомель»);.
полузащитники — Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба — «Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия», Мозырь), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк);.
нападающие — Павел Савицкий («Неман», Гродно), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).
В Бангкок сборная клубов национального чемпионата Беларуси отправится 11 июля транзитом через
Нынешний розыгрыш Кубка короля будет 45-м по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.
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