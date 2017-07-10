Тренеры футбольной сборной Беларуси назвали состав на Кубок короля

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После сегодняшней тренировки в Минске Игорь Криушенко и Людас Румбутис включили в заявку 22 игрока:

вратари — Дмитрий Дударь («Слуцк»), Владислав Василючек («Городея»), Максим Шишлов («Неман», Гродно);.

защитники — Александр Павловец, Евгений Клопоцкий (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Егор Хвалько («Неман», Гродно), Кирилл Печенин («Орша»), Андрей Залеский («Слуцк»), Дмитрий Зинович («Минск»), Артем Скитов, Никита Наумов (оба — «Витебск»), Станислав Сазонович («Гомель»);.

полузащитники — Михаил Бабичев, Артем Соловей (оба — «Витебск»), Олег Евдокимов, Дмитрий Бессмертный (оба — «Минск»), Владислав Климович («Неман», Гродно), Александр Котляров («Славия», Мозырь), Захар Волков («Нафтан», Новополоцк);.

нападающие — Павел Савицкий («Неман», Гродно), Дмитрий Антилевский («Днепр», Могилев), Евгений Шевченко («Минск»).

В Бангкок сборная клубов национального чемпионата Беларуси отправится 11 июля транзитом через Абу-Даби. В первом матче 14 июля белорусы сыграют с командой Буркина-Фасо. В другом поединке встретятся сборные Таиланда и КНДР. Победители полуфинальных встреч 16 июля встретятся в главном финале, проигравшие сыграют в поединке за 3-е место. Для белорусских футболистов это дебют на турнире в таиландской столице.

Нынешний розыгрыш Кубка короля будет 45-м по счету. В прошлом году его победителем стали таиландские футболисты, победившие в финале команду Иордании со счетом 2:0. В матче за 3-е место сборная Сирии взяла верх над ОАЭ — 1:0.