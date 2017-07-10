Определен лучший гол Кубка конфедераций-2017

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Большинство участников отдали свои голоса за удар мексиканца Марко Фабиана в полуфинале турнира против команды Германии.

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Как сообщает официальный сайт ФИФА, абсолютное большинство — 55% — проголосовало за дальний удар мексиканского игрока.



Второе место в голосовании занял гол, который соотечественник Фабиана Рауль Хименес забил на групповом этапе в ворота сборной Новой Зеландии. На третьем месте в опросе оказался гол португальца Рикарду Куарежмы в ворота мексиканцев в игре группового этапа.