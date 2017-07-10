Сочи: рай без будущего?

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Самый южный город турнира заслужил высшую оценку. Серьезных минусов здесь нет. Кроме одного: после чемпионата мира стадион «Фишт» рискует превратиться в памятник прошлому, ржавеющий на морском ветру.

ОРГАНИЗАЦИЯ

В техническом плане все прошло четко. Однажды во время пресс-конференции мексиканцев пропала связь с переводчиками, работавшими удаленно из Санкт-Петербурга, из-за чего возникла пауза в 10 минут. Но это, согласитесь, несущественно.

Многочисленные волонтеры справлялись со своей работой на отлично. Не было столпотворений у входных групп. Да, аншлагов матчи Кубка конфедераций не собрали, но посещаемость можно назвать достойной. 25 тысяч, 28, 30, 37 — количество зрителей на «Фиште» подрастало с каждой следующей встречей. И массово раздавать бесплатные билеты организаторам не пришлось. Атмосфера на трибунах была достаточно бойкая, болельщики запускали «волну» и получали удовольствие от классного футбола. Благо результативность получилась высокая: 17 голов в 4 играх.

СТАДИОН

«Фишт», строительство которого обошлось почти в 800 миллионов долларов, великолепен. И днем, когда смотрится с пляжа как огромная морская раковина, вынесенная на берег. И после заката, когда включается подсветка. Он оборудован по последнему слову техники, оснащен 2023 видеосистемами различного назначения, вмещает 41 тысячу зрителей.

Никто ни разу не пожаловался на качество газона. Места на верхних секторах за воротами, к которым было много вопросов с точки зрения безопасности, в итоге просто не использовались. Вероятно, перед чемпионатом мира «страшные» сектора будут демонтированы.

ГОТОВНОСТЬ ГОРОДА

Немцы, выбравшие Сочи в качестве базового города, остались в восторге. Как и все остальные. На многочисленных пред- и послематчевых пресс-конференциях от российских журналистов постоянно звучали вопросы об уровне организации турнира. И в ответ сказано множество теплых слов. А с критикой выступил только главный тренер камерунцев Уго Брос. Но пенял он… на московские пробки.

Логично, что именно в Сочи хотели бы базироваться многие сборные-участницы чемпионата мира-2018. Лучшего сочетания инфраструктуры и климата быть не может. Однако здесь разместятся только две (в списке ФИФА значатся отели Swissotel Kamelia и Hyatt Regency Hotel), а желающих, поговаривают, уже на сегодня около 15! И Германия — в их числе.

За места под солнцем предстоит нешуточная борьба. «Утешительными призами» в которой могут стать базы в Анапе и Геленджике.

«Я встречался со всеми послами стран, которые здесь были, они высоко оценивают наш город. Президент Немецкого футбольного союза и главный тренер сборной Германии также очень высоко оценили Сочи», — с гордостью рассказывал мэр города Анатолий Пахомов.

Что касается приезжих болельщиков, то с гостиничным фондом в Сочи полный порядок. А вот к транспорту есть вопросы. О них чуть ниже.

АНТУРАЖ

Обезумевшие от счастья фанаты и фанатки Криштиану Роналду, которые увидели, как объект их страсти выходит из гостиницы или садится в автобус после очередного матча.

Милая до невозможности девочка Полина в инвалидном кресле, которая появилась вместе с португальцем на заполненной арене, получила от него в подарок тренировочный свитер, а потом поделилась эмоциями так вдохновенно, что стала звездой интернета.

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Потрясающие чилийские болельщики, чей десант оказался в России самым многочисленным. И их боевитая сборная во главе с Видалем и Алексисом Санчесом.

Наконец, команда Станислава Черчесова, сыгравшая в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. А где сборная-хозяйка, там особый ажиотаж.

В Сочи ничего этого не было.

Были солнце, море, заполненные пляжи. Но они и сейчас там. Кубок конфедераций стал лишь приятным дополнением к размеренной жизни курорта. Однако грандиозным событием для города прошедший турнир точно не назовешь.

Зарубежных болельщиков в Сочи было мало. Совсем. Сборная Мексики большую часть времени провела в Казани, а потому ее фанаты тоже облюбовали Татарстан и до Черного моря доехали только самые преданные и обеспеченные.

Глава немецкого футбола: «Россия готова к ЧМ-2018. Только сборную надо улучшить».

Австралийцев, новозеландцев, камерунцев вообще можно было пересчитать по пальцам. Первых и вторых, потому что для них Сочи очень далеко. Последних, потому что для них Сочи — очень дорого.

По сути, город стал на время турнира штаб-квартирой для сборной Германии. Она провела на «Фиште» два матча группового турнира, а выход в полуфинал с первого места позволил ей никуда не улетать. При этом так как главных звезд Йоахим Лев в Россию не привез, то и ажиотажа вокруг чемпионов мира не возникло.

Тем более что немецких болельщиков турнир не привлек. В те же сроки в Польше проходил молодежный чемпионат Европы (который сборная Германии тоже выиграла), и там поддержка у команды была серьезнее.

Наглядный пример. На полуфинале Германия — Мексика работал коллега, который в отличие от меня побывал за время турнира во всех четырех городах, и ему было с чем сравнивать. В частности, вечерами он наведывался в отели команд. Так вот ни в Москве, ни в Питере, ни в Казани ему не удавалось подолгу оставаться незамеченным — службы безопасности оперативно просили покинуть территорию и не нарушать отдых команд.

В Сочи все оказалось иначе. Мы спокойно сидели в лобби отеля, пока сборная Германии ужинала после победы над мексиканцами. Охранники с суровым видом прохаживались по коридору, но не более того. А когда тренерский штаб и руководство, закончив трапезу и обсудив итоги матча, вышли из ресторана, никто и не думал мешать нам сделать фото на память с Мирославом Клозе, помощником Лева. И пообщаться с президентом Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем.

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ОБЩАЯ ОЦЕНКА

МИНУСЫ

Если отвлечься от великолепия сочинских пейзажей, то становится ясно: не все так идеально.

Во-первых, Олимпийский парк, где находится стадион, — это самая окраина Сочи, растянутого вдоль береговой линии на 145 километров. Дальше уже граница с Абхазией. Из центра города добираться сюда долго и неудобно. Здесь по большому счету нет местного населения — кругом гостиницы с курортниками.

Кроме того с безопасностью в дни матчей власти, пожалуй, переборщили. Движение было перекрыто не только около стадиона, но и во всей округе. И после игр людям приходилось преодолевать пешком внушительные расстояния, чтобы сесть в такси, не говоря уже о личном автотранспорте, припарковать который было буквально негде. Специально выделенных автобусов на всех не хватало. Как и «Ласточек» — за места в электричке даже до драк доходило.

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Во-вторых, Сочи — объективно нефутбольный город. И нельзя было придумать лучшей иллюстрации, чем снятие местного клуба второй лиги чемпионата России именно в дни Кубка конфедераций.

Я видел массу людей в футболках «Кубани», «Ростова», «Спартака», но не встретил ни одного человека, которого волновала бы судьба ФК «Сочи», уже не первый и даже не второй раз умершего.

Чемпионат мира город примет. Причем на пять с плюсом. Автобусов выделят больше, «Ласточки» будут пускать чаще, и так далее. Довольными останутся все: местные шашлычники с таксистами, владельцы гостиниц, продавцы горячей кукурузы на пляже, приезжие — как иностранные, так и российские.

Но что будет дальше?

Горький опыт ЮАР и Бразилии подсказывает, что сразу после ЧМ-2018 «Фишт» рискует стать «белым слоном» — красивой, дорогой, но никому не нужной конструкцией. Один товарищеский матч сборной да несколько концертов — такой будет его годовая загруженность. В лучшем случае. А в остальное время он будет пустовать и постепенно приходить в упадок. Ведь нет ничего губительнее для спортивного объекта, чем отсутствие событий.

После Олимпиады-2014 статус арены, которая примет Кубок конфедераций и чемпионат мира, не позволял говорить о «Фиште» как о «мертвом» стадионе. Через год прикрываться будет нечем.

И самое страшное, что рецепта по спасению этого прибрежного красавца на горизонте не видно. Не «Кубань» же несчастную сюда перевозить…