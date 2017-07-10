Трофей Кубка конфедераций доставили в музей сборной Германии

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кубок конфедераций-2017 проходил в России с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии, выступавшая на турнире не сильнейшим составом, заняла первое место в группе В и дошла до финала, где обыграла сборную Чили — 1:0. В пяти сыгранных матчах немцы одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Gute Reise ins <a href="https://twitter.com/fussballmuseum">@fussballmuseum</a> ? ? <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/U21EURO?src=hash">#U21EURO</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannschaft?src=hash">#DieMannschaft</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EigeneGeschichte?src=hash">#EigeneGeschichte</a> <a href="https://twitter.com/DFB_Junioren">@DFB_Junioren</a> <a href="https://t.co/K4pmOHE5oh">pic.twitter.com/K4pmOHE5oh</a></p>— Die Mannschaft (@DFB_Team) <a href="https://twitter.com/DFB_Team/status/884313804129153025">10 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>