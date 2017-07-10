Кокорин объяснил «месседж» после вылета сборной из Кубка конфедераций

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«Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно ему все объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели. Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезона мы договорились, что будем так праздновать голы», — заявил Кокорин.

26-летний форвард добавил, что значение жеста известно только ему, Дзюбе и другому нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову.

4 июля главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» футболистом. Он сказал, что никакого конфликта между ним и игроками нет. Дзюба назвал свои действия шуткой.