Кокорин объяснил «месседж» после вылета сборной из Кубка конфедераций
Нападающий
санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил жест, показанный в Instagram им и его одноклубником Артемом Дзюбой после вылета сборной России из Кубка конфедераций. Его слова приводит «Чемпионат.com».
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Видимо, что-то случилось...
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«Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно ему все объясню. Не считаю, что мы тренера
26-летний форвард добавил, что значение жеста известно только ему, Дзюбе и другому нападающему
4 июля главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» футболистом. Он сказал, что никакого конфликта между ним и игроками нет. Дзюба назвал свои действия шуткой.
25 июня в сториз
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