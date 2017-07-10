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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
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25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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28.06 завершен
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
29.06 завершен Германия 4
Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30334930/
10 июля 2017, 11:31 | Lenta.Ru

Кокорин объяснил «месседж» после вылета сборной из Кубка конфедераций

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил жест, показанный в Instagram им и его одноклубником Артемом Дзюбой после вылета сборной России из Кубка конфедераций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

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© РИА "Новости"

«Если Черчесов у меня спросит, что означает жест, я спокойно ему все объясню. Не считаю, что мы тренера чем-то обидели. Честно говоря, не ожидал, что это вызовет такой ажиотаж. Мы ни к кому не обращались, не хотели кого-то задеть. В конце прошлого сезона мы договорились, что будем так праздновать голы», — заявил Кокорин.

26-летний форвард добавил, что значение жеста известно только ему, Дзюбе и другому нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову.

4 июля главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на «месседж» футболистом. Он сказал, что никакого конфликта между ним и игроками нет. Дзюба назвал свои действия шуткой.

25 июня в сториз Instagram-аккаунта Кокорина появилось видео, на котором он и Дзюба демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственным человеком в сборной России, носящим усы, является Черчесов. В сети действия футболистов расценили как протест против главного тренера и заговорили о назревающем конфликте внутри национальной команды.

© Ньюстюб
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