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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта ЧМ-2018 в России
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
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Чили 0 (3)
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1/2 финала
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Мексика 1
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Матч за 3-е место
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ДВ 		Португалия 2
Мексика 1
тв
Финал
2.07 завершен Чили 0
Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30334570/
10 июля 2017, 9:34 | Чемпионат.com

Игнатьев: Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что в настоящий момент в России слабо работает подготовка молодых футболистов, из-за чего в стране мало игроков высокого уровня.

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© РИА "Новости"

«Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется.

Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что всё идёт само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в «Зените»? Есть «Зенит-2″, есть “молодёжка”, но разве они дают пополнение главной команде?» — цитирует Игнатьева «Спорт уик-энд».
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