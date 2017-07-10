Игнатьев: Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что в настоящий момент в России слабо работает подготовка молодых футболистов,
из-за чего в стране мало игроков высокого уровня.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про
Вот в школах есть ЕГЭ,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter