Игнатьев: Таких, как Аршавин, сейчас нет, фундамент футбола России в запустении

«Таких, как Аршавин и Кержаков, сейчас нет. Нет и таких, какими были Жирков и Павлюченко не так давно. Причин множество. Есть масштабные, есть поверхностные. Фундамент нашего футбола в запустении. Говорю про детско-юношеский спорт. У нас есть явный перекос: люди работают сами по себе, особых требований к ним не предъявляется, никто не тестируется.

Вот в школах есть ЕГЭ, кто-то же проверяет выпускников на предмет того, какими они выходят из школ. А в футболе у нас часто так, что всё идёт само по себе. Есть несколько солидных школ. Некоторые клубы действительно заинтересованы в том, чтобы их академии давали пополнение. Но где государственный подход? Где зенитовцы в «Зените»? Есть «Зенит-2″, есть “молодёжка”, но разве они дают пополнение главной команде?» — цитирует Игнатьева «Спорт уик-энд».